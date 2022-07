Dennis Dosio piange per la chiusura del profilo Instagram, poi svela la verità (VIDEO)

Denis Dosio ha pubblicato su TikTok un video in cui, piangendo, si sfoga contro chi ha segnalato il suo profilo Instagram determinandone la chiusura. Dopo pochi minuti, la star di OnlyFans, ha svelato una realtà completamente diversa: Dosio è al mare a godersi la bella giornata di sole, a dispetto degli haters che, a suo dire, sono stati la causa della chiusura del profilo.

Denis Dosio ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, dopo essere stato eliminato dal reality, per un'imprecazione considerata blasfema, il ragazzo è tornato su Instagram, prima di fare il grande passo verso OnlyFans dove ha pubblicato contenuti sessualmente più espliciti che gli hanno permesso di guadagnare molti soldi. Per iscriversi al suo profilo bisogna pagare un abbonamento mensile di 15 dollari, il ragazzo vanta migliaia di follower.

Alcune foto Dennis le ha pubblicate anche su Instagram ma, dopo alcune segnalazioni, è stato bannato. Il ragazzo allora ha deciso di prendere in giro i suoi haters con un video su TikTok diviso in due parti. Nella prima Dennis, in perfetto stile Ares Film, si dispera e piange per essere stato bannato, una decisione del social che lo ha costretto a cancellare le vacanze a Ibiza per "andare nel cantiere di mio zio, con lo scalpello, a lavorare".

Nella prima parte del video, sbattendo più volte i pugni sul tavolo, dice: "Voi Pensate sia un gioco? Bene, io non mi sto divertendo. Vi diverte far chiudere profili di persone perché non vi piacciono? Voi non avete la minima idea di quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà e voi mi deridete. Ad agosto dovevo andare a Ibiza e invece devo tornare a lavorare nel cantiere di mio zio, con lo scalpello Io non ci torno, non ci torno a lavorare, non sotto trenta gradi. Okay? Fottetevi. Deridete di me perché tanto tornerò. C'è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma accia un post, una storia, qualunque cose con l'hashtag io sto con Denis, perché solo con voi posso sperare di tornare a prendermi il mio profilo, vi prego ragazzi, è tutto ciò che ho. Non gliela diamo vinta, non oggi"".

Dopo questa scena da brividi, la location è cambiata, Dennis è apparso sorridente: al diavolo Instagram, Dosio i soldi, e sembra non pochi, li fa su OnlyFans, "Ehi, Ehi... ma per caso ci stavi credendo? - dice Dennis ridendo su un lettino in spiaggia - fatti dire una cosa, non mi frega un cazzo. Mi hai solo dato più tempo per spaccare su Only Fans. Okay? Entiendes? Facciamo una cosa, ci vediamo di là okay? Hasta luego baby", conclude il 'poliglotta' Dennis.