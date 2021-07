Denis Dosio, dopo il selfie con Matteo Salvini perde migliaia di follower

Un selfie al Papete con Matteo Salvini può costare caro a Denis Dosio: i suoi follower non hanno gradito il suo post e in molti hanno smesso di seguirlo su Instagram. Poco dopo l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha risposto nelle sue storie di Instagram.

Domenica d'estate ed ecco che Matteo Salvini ritorna al Papete, lo stabilimento balneare di Milano Marittima che già nelle scorse stagione lo ha visto protagonista, anche come animatore in consolle durante una festa del suo partito. Ieri il leader della Lega ha incontrato Dennis Dosio, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 squalificato dopo poche settimane per aver bestemmiato. I due hanno voluto immortalare l'evento con il classico sefie, pubblicato da Denis su Instagram. Nella caption delle due storie Dosio ha scritto "quando la storia incontra l'arte contemporanea" e "il resto lo troverete nei libri di storia".

La foto e i sorrisi complici tra l'ex gieffino e Salvini non sono piaciuti ai follower di Denis che hanno inondato il profilo di insulti. Dosio non ha preso bene la reazione dei suoi fan e, poco dopo, ha deciso di pubblicare una nuova storia dove, nero su bianco, ha dichiarato "Più andiamo avanti più penso che stiamo arrivando a una società di trogloditi non è che se voi avete un orientamento politico e non vi sta simpatico una persona come in questo caso Salvini io non posso fare una foto da pubblicare nei miei blog perché magari lo incontro in un locale".

Denis Dosio poi ha spiegato ai suoi follower che nel suo blog racconta e documenta la sua vita e quindi anche le persone che incontra: "se voglio far ci una foto - ha scritto - e non mi espongo mediaticamente né nel partito politico, né nelle idee, ma semplicemente faccio una foto dove rido, non vedo il motivo per cui dobbiate scrivermi in massa: 'Io adesso ti unfollowo', 'mi sei caduto', 'spero che vi venga un colpo a tutti e due'. Ragà, sciallatevi, fa male questo virus".