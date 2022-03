Denis Dosio arrestato per atti osceni in luogo pubblico (FOTO)

Denis Dosio e un suo amico sono stati arrestati per aver compiuto un atto osceno in luogo pubblico: i due giovani, secondo una fonte anonima, sono stati trovati mezzi nudi in un bosco.

Denis Dosio è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine lo hanno trovato mezzo nudo in un bosco in compagnia di un altro ragazzo: come testimonia una foto dell'atto osceno in questione, essendosi verificato in un luogo pubblico, la polizia non ha potuto fare altro che arrestare l'ex concorrente del Grande Fratello VIP.

L'ex gieffino, come rivelato da un testimone, dopo una breve conversazione con le forze dell'ordine è stato ammanettato e portato via e, almeno per adesso, le parole delle fonte anonima coincidono perfettamente con gli ultimi messaggi che il giovane ha postato nelle sue Instagram stories e sulla piattaforma OnlyFans.

L'episodio è stato confermato da Dosio stesso, il quale ha lasciato un messaggio ai suoi followers, prima di sparire dalle piattaforme social: "È successo un cazzo di casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci. Spero la seconda."

Nella didascalia dell'ultimo post su OnlyFans, Denis Dosio ha spiegato: "La polizia (segnalata con un'emoji) ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura."