Demonic: il nuovo film di Neill Blomkamp ha una data di uscita

Neill Blomkamp è tornato alla regia con Demonic, un horror che è stato acquistato da IFC Midnight e di cui è stato anche autore, e ora è stata annunciata la data di uscita: il 20 agosto.

Il filmmaker, recentemente, aveva annunciato che è al lavoro sullo sviluppo di un sequel di District 9, che ha ottenuto un'ottima accoglienza ai box office nel 2009.

I protagonisti del nuovo lungometraggio sono Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (The Age of Adaline, Aliens vs. Predator: Requiem, The Vampire Diaries) e Michael Rogers (Siren, The Blacklist). Demonic, scritto e diretto da Neill Blomkamp, ha come protagonista una giovane donna che libera dei terrificanti demoni quando si scopre che delle forze sovrannaturali sono alla base di problemi decennali tra madre e figlia.

Arianna Bocco, presidente di IFC Films, ha dichiarato: "Neill Blomkamp è esploso nella scena cinematografica con District 9 e ha lasciato il segno creando film che hanno sfidato e sovvertito il genere. Lavorare insieme a questa nuova visione, ed essere immersi in un altro mondo simile al nostro in modo terrificante, è eccitante".