Demi Moore: la star di The Substance accusa un produttore di averle scatenato un disturbo alimentare

Dagli anni '80 in poi, Demi Moore è una delle star del cinema e della tv più note al mondo, protagonista in ruoli conosciuti da milioni di spettatori come quelli in Ghost - Fantasma, Striptease fino all'ultimo grande successo, The Substance. Nonostante la gloria e i riflettori, l'attrice ha spesso lottato con l'altra faccia della medaglia.

In una recente intervista con il magazine Elle, Demi Moore ha confessato di aver subito dei commenti crudeli da un produttore che ne minarono l'autostima e la salute. Un episodio che accadde quando l'attrice era ancora all'inizio della sua carriera e che la segnò profondamente.

Problemi di salute

"Quand'ero più giovane, ho attraversato molti tormenti. L'esempio perfetto è quando mi è stato detto più volte di perdere peso. Un produttore mi prese da parte. Fu molto imbarazzante e umiliante" confessa Moore, ricordando quel terribile episodio. Quelle parole la ferirono profondamente.

Primo piano di Demi Moore in Un colpo perfetto

In Demi Moore nacquero una crescente autocritica e un'ossessione per dieta ed esercizio fisico che la segnarono per gli anni a venire, come ha spiegato lei stessa durante l'intervista. Grazie all'ultimo film, presentato al Festival di Cannes, Demi Moore è tornata al centro dell'attenzione della critica come non le capitava da parecchi anni.

Le difficoltà

"Ma non fu solo quello" spiega Moore "Il problema era come avevo interiorizzato la cosa, come mi ha spinta in un luogo di tale tortura e severità verso me stessa, con comportamenti davvero estremi. Avevo attribuito quasi tutto il mio valore al fatto che il mio corpo fosse in un certo modo. E questa è una mia colpa".

Un'esperienza che influenzò anche le successive scelte di Demi Moore sul lavoro:"Ho cambiato il mio corpo più volte per diversi ruoli, e credo di aver scelto quei ruoli, consapevolmente o meno, proprio per cercare un po' di pace e amore per me stessa".