Demi Moore star della serie Dirty Diana, tratta dall'omonimo podcast

Demi Moore sarà la star della serie Dirty Diana, tratta dall'omonimo podcast, che verrà prodotta per Amazon.

Il progetto verrà sviluppato in collaborazione con Shana Feste, ideatrice del progetto originale che propone un approccio femminile alla sessualità e al piacere.

L'audio serie Dirty Diana, da cui è tratto il nuovo progetto sviluppato per la piattaforma di streaming di Amazon Prime Video, si ispira in parte all'esperienza personale vissuta durante il proprio matrimonio da Shana Feste (Endless Love). Al centro degli episodi ci sono due partner che devono riavvicinarsi tramite la perseveranza, il legame e il sesso.

Demi Moore ha dato voce al podcast in collaborazione con Carmen Ejogo, Mackenzie Davis, Dayo Okeniyi, Betsy Brandt, Max Greenfield, Claes Bang, Penelope Ann Miller, John Tenney, Rhys Wakefield e Dolly Wells. Tra le guest star ci sono Gwendoline Christie, Rosa Salazar, Ava Grey, Lena Dunham, Melanie Griffith, Andrea Riseborough, Chris Diamontopolus, Lili Taylor, e Lesley Ann Warren.

L'attrice collaborerà alla realizzazione dell'adattamento per gli schermi in veste di produttrice in collaborazione con un team che comprende anche Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Justin Levy e Jason Weinberg.