Demi Moore e la nomination agli Oscar 2025: "Ghost e The Substance hanno qualcosa in comune"

Demi Moore ha ottenuto una nomination agli Oscar 2025 grazie alla sua interpretazione nel film The Substance e, intervistata da Variety, ha svelato la sua reazione.

L'attrice ha conquistato recentemente il suo primo Golden Globe e ha ribadito che ottenere questi riconoscimenti non sono solo un modo per riconoscere il suo impegno e la sua carriera, ma anche per diffondere ulteriormente il messaggio alla base del film.

La reazione di Demi Moore alla nomination

Rivelando la sua reazione all'importante nomination, Demi Moore ha dichiarato: "La vita è stata piena di contrasti con tutto quello che sta accadendo, dei momenti così alti e dei bassi così devastanti. La scorsa notte è scoppiato un nuovo incendio a Los Angeles e sono rimasta in allerta tutta la notte perché non era distante da noi. Provo una profonda umiltà".

Demi nel film The Substance

L'attrice ha sottolineato di essere profondamente grata per la nomination e ha poi spiegato che l'attenzione data a The Substance, anche nelle categorie dei premi assegnati dall'Academy, è particolarmente importante per il cinema di genere.

The Substance, Demi Moore e la denuncia della violenza sul corpo (e sulla mente) delle donne

Demi ha ricordato: "L'ho detto molte volte, ma poteva essere un assoluto disastro. C'erano alcuni parallelismi tra questo film e Ghost. La mia figlia minore e il suo fidanzato, proprio la scorsa settimana, hanno detto che non avevano mai visto Ghost e avevano bisogno di vederlo. Non ho potuto farlo, ma mi hanno fatto vedere la seconda metà".

La star di Hollywood ha quindi aggiunto: "Non avevo visto quel film da circa 30 anni. Ma Ghost è andato contro le regole mescolando i generi. Aveva un vero cuore e momenti comici, ma si è espanso verso un nuovo modo di pensare al lutto. Si è trattato di un viaggio davvero interessante".