Demi Moore e Margaret Qualley nelle prime raccapriccianti foto del body horror The Substance

Il concorso di Cannes 2024 metterà a dura prova gli spettatori con ben due body horror: il primo è il preannunciato ritorno alla regia del maestro David Cronenberg col thriller a tinte forti The Shrouds, ma a fargli buona compagnia troviamo l'opera seconda di Coralie Fargeat, The Substance, di cui sono state svelate le prime raccapriccianti immagini.

Con un cast all star capitanato da Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid, riassumere il plot di The Substance non è semplice. Sul sito ufficiale del Festival di Cannes si legge:

"Hai mai sognato una versione migliore di te stesso? Dovresti provare questo nuovo prodotto: The Substance. Mi ha cambiato la vita. Con The Substance puoi generare un'altra versione di te stesso, più giovane, più bella, più perfetta... Basta condividere il tempo. Una settimana per uno, una settimana per l'altro. Un equilibrio perfetto di sette giorni. Facile, vero? Se segui le istruzioni, cosa potrebbe andare storto?"

The Substance: un corpo cucito in una raccapricciante scena del film

The Substance: un primo piano di Demi Moore

The Substance: una sensuale Margaret Qualley in una scena

Scritto e diretto da Coralie Fargeat, The Substance trasmette tutta l'inquietudine che contiene fin dalle prime tre foto che mostrano le protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley in alcuni momenti del film.

Il Festival di Cannes 2024 si terrà in Francia dal 14 al 25 maggio.