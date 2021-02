Demi Lovato, nel trailer di Dancing with the Devil rivela: "Ho avuto tre ictus e un infarto"

Demi Lovato, nel trailer del documentario Dancing With The Devil, rivela che dopo l'overdose del luglio 2018 ha avuto tre ictus e un infarto, rischiando seriamente di perdere la vita. La docuserie in quattro episodi verrà presentata al South by Southwest Film Festival il 16 marzo e distribuito su YouTube il 23 marzo.

Nelle prime sequenze di Demi Lovato: Dancing With The Devil la cantante e i suoi amici e colleghi, tra cui Christina Aguilera ed Elton John, parlano dei problemi affrontati dalla star della musica.

L'artista spiega quindi: "Ho avuto tre ictus. Ho avuto un infarto. I miei dottori hanno detto che avevo altri cinque o dieci minuti".

Michael D. Ratner ha diretto il progetto in cui Demi parla dell'overdose, spiegando cosa l'ha portata a quella tragica giornata.

Lovato ha dato un accesso senza precedenti al suo percorso personale e professionale, parlando dei propri traumi e scoprendo come occuparsi della propria salute mentale. Chi le è vicino ha ammesso apertamente che Demi è molto brava a fingere di stare bene ed è davvero difficile capire cosa le sta accadendo realmente.

L'artista ha dichiarato: "Ho avuto molte vite. Come il mio gatto. Sono alla mia nona vita".