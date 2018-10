Demi Lovato sta meglio: è sobria da 90 giorni, dice sua madre

Demi Lovato sta lentamente riprendendosi dopo l'overdose avvenuta a luglio che l'ha obbligata a un ricovero d'urgenza in ospedale e a rientrare in rehab: sua madre Dianna De La Garza ha condivido un aggiornamento positivo durante un intervento avvenuto durante lo show di Maria Menunos su Sirius XM.

La donna ha infatti spiegato: "Ha 90 giorni di sobrietà. Non potrei essere più grata e orgogliosa di lei perché la dipendenza è una malattia, richiede impegno per superarla. Si tratta di qualcosa di molto difficile. Non è facile e non ci sono scorciatoie".

Dianna ha inoltre raccontato di aver scoperto quanto accaduto alla figlia dall'assistente della popstar e da alcuni messaggi: "Quello che mi ha fatto capire cosa stava succedendo diceva 'Ho appena visto la notizia su TMZ e mi dispiace così tanto'. Prima di poter raggiungere il sito ho ricevuto una chiamata dalla sua assistente in cui diceva 'Siamo in ospedale'".

La madre dell'attrice ha inoltre ricordato: "Ho risposto 'Cosa sta accadendo?'. E le parole che ho sentito erano semplicemente un incubo per ogni genitore 'Demi ha avuto un'overdose'".

Leggi anche: Demi Lovato e altri: 10 giovani star stritolate dal lato oscuro della fama

La Lovato, pochi giorni dopo essere entrata in rehab, aveva aggiornato i suoi fan dichiarando: "Ora ho bisogno di tempo per concentrarmi sulla mia sobrietà e sul mio recupero. L'amore che mi avete dimostrato tutti non sarà mai dimenticato e sto attendendo il giorno in cui potrò dire di aver superato questa situazione".