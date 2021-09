Demi Lovato indaga sugli UFO nel trailer della nuova docu serie: "Ho vissuto esperienze folli"

In una nuova docu serie, prodotta dalla piattaforma Peacock, Demi Lovato indaga sugli UFO e rivela di aver avuto 'esperienze folli' con degli oggetti volanti non identificati.

Il trailer di "Unidentified With Demi Lovato", una docu serie sugli UFO presentata da Demi, è stato appena pubblicato piattaforma streaming Peacock. Negli episodi della serie Lovato indagherà sugli oggetti volanti non identificati: la star di Demi Lovato: Dancing with the Devil ha dichiarato di aver vissuto "esperienze folli" in passato.

"Ho avuto questa folle esperienza che si è verificata presso Joshua Tree", dichiara Lovato nella clip, a proposito dell'incidente dopo il quale ha deciso di definirsi 'persona che ha avuto esperienze dirette con gli ufo.' "Ho visto questa luce brillante, un po' mossa, che si muoveva in modi troppo strani per essere un aereo. Il mio obiettivo è scoprire cosa è successo davvero". Ha spiegato Demi.

Al fianco di Lovato, negli episodi della serie, ci saranno anche i suoi familiari e i suoi amici; il trailer presenta una sequenza di frammenti in cui il gruppo sembra essere sul punto di stare per scoprire qualcosa di straordinario. Verso la fine, una voce non identificata saluta Lovato su richiesta di un esperto. Lo show, diviso in quattro parti, debutterà su Peacock alla fine di questo mese, il 30 settembre.

La sinossi sullo show, diffusa da Peacock, rivela qualche informazione aggiuntiva sulla serie: "Mentre si consultano con i principali esperti, Demi, Dallas e Matthew indagano su recenti incontri con testimoni oculari, scoprendo rapporti segreti mai rivelati dal governo degli Stati Uniti".