Demi Lovato contro i filtri fotografici sui social: "Creano una bellezza irreale"

Negli ultimi giorni, Demi Lovato ha cambiato il suo look e, attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, ha fortemente criticato i filtri fotografici, rei di alterare la realtà e di dare vita ad aspettative che creano un ideale di bellezza assolutamente rischioso.

Secondo la pop star, infatti, i filtri fotografici distorcono il reale e danno vita a una serie di aspettative che, poi, saranno necessariamente disattese. In un video postato sul suo profilo Instagram, Demi Lovato mostra gli effetti irrealistici dei filtri fotografici e il modo in cui rendono falsi le forme del suo volto. Al video, la pop star ha aggiunto anche alcuni commenti, quali: "Questi non sono i miei occhi reali" e "La mia pelle non è così levigata". Ma non finisce qui: Demi Lovato, infatti, ha anche dimostrato il suo rimpianto per aver fatto ampio uso di fotoritocco in alcune fotografie del passato.

Come riportato da Yahoo!, la celebre star ha dichiarato: "Grazie a Dio mi sono accorta di quanto possano essere dannosi i filtri fotografici. Quando avevo 13 anni, ancora non esistevano effetti del genere. Migliorare una foto attraverso Photoshop è molto pericoloso, stupido e dannoso per gli standard di bellezza comuni".

Molti fan hanno anche pregato la cantante di postare nuove fotografie del suo corpo. A questo proposito, Demi Lovato ha affermato: "Per me è stato davvero difficile accettare il mio corpo. Non riesco mai a parlare del mio corpo con ottimismo. In certi momenti non riesco assolutamente a guardarmi e, quando lo faccio, non mi piaccio mai. Ogni volta che provo a dirmi che mi piaccio, sento che sto mentendo a me stessa".