Delitto perfetto: stasera su Iris il noir con Gwyneth Paltrow e Michael Douglas

Una serata all'insegna del noir, stasera su Iris alle 21:00, grazie a Delitto perfetto, il film diretto nel 1998 da Andrew Davis, remake (non fedelissimo) de Il delitto perfetto, thriller firmato da Alfred Hitchcock nel 1954.

Gwyneth Paltrow e Michael Douglas sul set di Delitto perfetto

Il ricco agente di borsa Steven Taylor (Michael Douglas) vive a New York, in un lussuoso appartamento, con la giovane e bellissima moglie Emily (Gwyneth Paltrow).

Lei non trova più stimoli nel suo matrimonio, in più ha conosciuto David Shaw (Viggo Mortensen, doppiato in italiano da Luca Ward), un pittore squattrinato ma molto più giovane di suo marito, e molto affascinante.

Steven dal canto suo ha cominciato a sospettare: assoldato un detective, si avvicina a David con la promessa di acquistare i suoi quadri ma il reale intento è solo quello di ricattarlo.

David dovrà uccidere Emily, solo così potrà rifarsi una vita e ricominciare lontano da New York con il denaro che Steven gli darà in cambio.

Il finanziere, sull'orlo della bancarotta, ha in realtà bisogno di ereditare la fortuna finanziaria di Emily. Ma qualcosa nel piano non andrà per il verso giusto...