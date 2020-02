Delitti: Famiglie Criminali, la prima puntata stasera su Crime+Investigation

Arriva la miniserie sui più efferati delitti di cronaca commessi in famiglia in Italia: Delitti: Famiglie Criminali da stasera su C+I alle 22:00.

Delitti: famiglie criminali è una miniserie di cinque episodi (uno da 90 minuti e quattro da un'ora) in onda da stasera su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119) dalle 22:00 con la prima puntata che raccontano alcuni degli casi di cronaca nera più famosi degli ultimi anni. Un viaggio nel lato oscuro della famiglia Italiana, in cui i "cattivi" sono legati da vincoli di sangue o d'amore che finiscono per compiere, favorire o coprire i più efferati crimini.

Cinque casi che mettono in luce come famiglie o coppie all'apparenza normali possano nascondere un'anima criminale. Ogni singolo episodio ricostruisce passo dopo passo l'ideazione e il compimento dell'omicidio nonché l'andamento delle indagini, proponendo interviste ai protagonisti delle vicende e un accesso esclusivo ai documenti e alle immagini provenienti dal lavoro degli inquirenti e permettendo così agli spettatori di seguire in prima persona la ricostruzione del caso. Tra i casi raccontati figurano: la coppia dell'acido ossia Martina Levato e il fidanzato Alexander Boettcher; Gloria Rosboch, insegnante piemontese uccisa da un suo ex allievo; Andrea La Rosa, ex calciatore, ammazzato da un amico e dalla madre di questi; Tatiana Ceoban, scomparsa insieme alla figlia Elena per mano del compagno di Tatiana e della sua amante; Serena Mollicone, la giovane di Arce (Frosinone) uccisa a 18 anni in un caso mai chiarito e su cui, a 19 anni di distanza, si indaga ancora a proposito dell'ipotetico coinvolgimento di un maresciallo dei carabinieri e della sua famiglia.

Delitti: famiglia criminali è prodotto da Briciola Tv in collaborazione con Screept per A+E Networks Italia. La serie è firmata da Alessandro Garramone, Annalisa Reggi e Matteo Billi con la regia di Nicola Prosatore. Nell'episodio di stasera scopriremo la coppia dell'acido. Nell'autunno 2014 Milano viene scossa da una serie di agguati, apparentemente casuali, che si concludono con il lancio di acido al volto delle vittime: lo studente 25enne Stefano Savi finisce al reparto grandi ustionati con lesioni gravissime e la possibilità concreta di perdere la vista; pochi giorni dopo un coetaneo, il fotografo Giuliano Carparelli, viene assalito in pieno giorno ma si salva grazie ad un provvidenziale ombrello.

Nessuno capisce come e se mettere in correlazione gli episodi fino a quando gli attentatori vengono arrestati subito dopo aver sfigurato il ventiduenne Pietro Barbini. Si tratta di una coppia composta dalla studentessa della Bocconi, Martina Levato, e dal manager Alexander Boettcher. A rivelare l'incredibile movente di questa serie di incomprensibili cattiverie saranno le indagini e il pentimento di un complice, il bancario Andrea Magnani. Boettcher e Levato avrebbero colpito per punire tutti gli uomini che avevano avuto rapporti con la ragazza e permetterle così di purificarsi dopo aver scoperto di essere incinta dello stesso Boettcher.