Stasera su Rete 4 Delitti ai Caraibi: doppio caso tra camgirl e serial killer

Stasera su Rete 4 due nuovi episodi della quarta stagione di Delitti ai Caraibi: un omicidio nel mondo universitario e il ritorno del mito del Mietitore, tra indagini serrate e segreti che riemergono dal passato.

Questa sera, domenica 28 giugno, la prima serata di Rete 4 si tinge di giallo con il ritorno di Delitti ai Caraibi (titolo originale Tropiques criminels). A partire dalle 21:35, andranno in onda due nuovi episodi della quarta stagione della celebre serie crime francese. Stasera le due carismatiche protagoniste, la comandante Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) e la capitana Gaëlle Crivelli (Béatrice de la Boulaye), si troveranno ad affrontare due casi particolarmente complessi: il primo scuoterà dall'interno gli equilibri del commissariato, mentre il secondo riaprirà una terrificante ferita del passato.

Di cosa parla Delitti ai Caraibi?

Ambientata tra i paesaggi mozzafiato e le atmosfere esotiche dell'isola di Martinica, la serie segue le indagini di una coppia investigativa tanto affiatata quanto antitetica. Mélissa Sainte-Rose è una comandante rigorosa, metodica e sempre legata alle procedure, tornata nella sua terra d'origine dopo anni trascorsi a Parigi. Al suo fianco c'è Gaëlle Crivelli, una capitana impulsiva, ribelle e dal temperamento decisamente poco convenzionale. Nonostante i caratteri diametralmente opposti, la loro alchimia professionale si rivela l'arma vincente per risolvere i crimini più intricati che insanguinano il paradiso tropicale.

Le trame del 28 giugno

Episodio 3: La vicenda si apre con il ritrovamento del corpo senza vita di una giovane studentessa universitaria, assassinata a breve distanza dal suo campus. Scavando nella vita privata della vittima per capire come facesse a mantenersi gli studi, Mélissa e Gaëlle scoprono una realtà nascosta: la ragazza lavorava segretamente come camgirl.

Delitti ai Caraibi: Una scena del quarto episodio

Seguendo le tracce telematiche, gli indizi convergono rapidamente verso una delle sue professoresse universitarie, che diventa la principale sospettata. La situazione si complica drasticamente quando emerge che la professoressa è la fidanzata di Chloé, la psicologa della polizia. Convinta dell'innocenza della compagna, Chloé avvierà una crociata personale per scagionarla, arrivando a scontrarsi apertamente con i metodi ufficiali di Mélissa e creando forti attriti all'interno del commissariato.

Episodio 4: Nel secondo episodio della serata, un uomo viene ritrovato assassinato all'interno di un circuito dedicato al dark tourism. La scena del crimine riproduce fedelmente il modus operandi del "Faucheur" (il Mietitore), un feroce serial killer che aveva terrorizzato la Martinica circa vent'anni prima, per poi scomparire nel nulla senza mai essere identificato.

A rendere il caso ancora più inquietante è l'ultimo messaggio pubblicato dalla vittima sul suo blog, in cui sosteneva di aver scoperto la vera identità del killer poco prima di essere ucciso. Per le nostre protagoniste la caccia all'uomo si concentra su un dubbio atroce: il serial killer è davvero tornato, o qualcuno sta sfruttando la sua macabra leggenda per coprire un nuovo omicidio?