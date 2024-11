Deeper, confermato Tom Cruise protagonista: "non ho mai affrontato una sfida simile"

Dopo anni di speculazioni e un lungo sviluppo, il regista Doug Liman ha confermato che il suo prossimo progetto, "Deeper", avrà come protagonista Tom Cruise. Il film, descritto come un thriller soprannaturale, segnerà un nuovo terreno per entrambi i collaboratori, con Liman che promette un'esperienza "spaventosa", qualcosa che né lui né Cruise hanno mai esplorato prima.

Tom Cruise nel thriller soprannaturale "Deeper" di Doug Liman

"Deeper" è incentrato sulle vicende di un astronauta caduto in disgrazia (interpretato da Tom Cruise) che intraprende una missione per esplorare una trincea oceanica appena scoperta. Tuttavia, quella che inizia come un'avventura scientifica si trasforma presto in un confronto con una forza misteriosa e pericolosa che giace nelle profondità dell'oceano.

Tom Cruise nell'ultimo film di Mission: Impossible

Il progetto ha avuto una lunga gestazione: inizialmente scritto da Max Landis nel 2016, era stato acquistato per una cifra a sette zeri da MGM. Diversi attori di spicco, tra cui Idris Elba, Bradley Cooper e Gal Gadot, sono stati in passato associati al ruolo principale, mentre Kornél Mundruczó e Baltasar Kormákur erano stati considerati per la regia. Tuttavia, il progetto è rimasto in sospeso a causa di controversie legate al comportamento di Landis e della ristrutturazione del suo script.

Questo sarà il terzo progetto condiviso da Cruise e Liman, dopo Edge of Tomorrow e Barry Seal - Una storia americana. I due stanno anche sviluppando un altro ambizioso film ambientato nello spazio, noto come NASA Movie, che rimane in fase di pre-produzione.

Con "Deeper", Tom Cruise aggiunge un ulteriore titolo alla sua lista di progetti futuri, che include pellicole come Top Gun 3 e Giorni di Tuono 2. Anche se la data di inizio riprese non è ancora stata confermata, la Warner Bros. è pronta a supportare la produzione del film. Se l'attore è noto per accettare solo ruoli che lo sfidano, questo thriller subacqueo sembra promettere un'esperienza completamente nuova, per lui e per il pubblico.