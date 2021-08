Dedicato, Serena Autieri e la gaffe della canzone in diretta: "Non ce l'abbiamo"

Spiacevole incidente per Serena Autieri a Dedicato: la canzone pensata per ringraziare Candida Morvillo non era tra quelle preparate dal Maestro Enzo Campagnoli.

Serena Autieri avrà provato sicuramente imbarazzo per quanto è successo nella puntata del 25 agosto di Dedicato: quando la conduttrice ha chiesto al Maestro Enzo Campagnoli di suonare la canzone preparata per salutare e ringraziare Candida Morvillo, lui le ha risposto 'non ce l'abbiamo', lasciando Serena e gli spettatori da casa senza parole.

Per coloro che non lo avessero mai visto, Dedicato è il programma condotto da Serena Autieri su Rai 1 dal 28 giugno 2021, in studio con lei al pianoforte c'è il maestro Enzo Campagnoli. Gli ospiti raccontano le loro storie dedicando una canzone a una persona cara, o è lo stesso studio a dedicare una canzone all'ospite.

Ieri in collegamento c'era Candida Morvillo. La giornalista sorrentina ha raccontato le ultime notizie sul gossip estivo, in particolare quello legato a Charlene Wittstock e Alberto di Monaco. Il principe ha raggiunto la moglie in convalescenza in Sudafrica ma, nonostante questo, i giornali francesi continuano a parlare di un imminente divorzio della coppia reale. Nei momenti dei saluti è arrivata la gaffe che ha messo in imbarazzo tutto lo studio, Serena Autieri voleva salutare la giornalista con Que Sera Sera, il brano tratto dal film L'uomo che sapeva troppo.

"Noi ti ringraziamo, è sempre un piacere. Ci porti sempre le tue notizie, le tue chicche, i tuoi approfondimenti. Grazie davvero per essere stata con noi. Voglio dedicarti una canzone perché in quel periodo anche un'altra bionda, musa di Alfred Hitchcock cantava una canzone bella. È Doris Day", ha detto la Autieri che poi si è rivolta a Enzo Campagnoli invitandolo a suonare, ma questi le ha detto "Non ce l'abbiamo", riferendosi alla canzone. La conduttrice partenopea è rimasta perplessa ed ha ribattuto "Non hai la canzone?" e poi, per uscire dall'impasse che si era creato, ha cominciato ad intonare le note del famoso brano.