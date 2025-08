Deathstalker torna al cinema: il cult fantasy di Roger Corman rivive nel reboot di Steven Kostanski

La saga cinematografica di Roger Corman, dal titolo Deathstalker, sta per tornare sul grande schermo con un reboot. Il regista Steven Konstanski, nell'ultima intervista, ha descritto la sua versione della saga.

Shout! Studios ha ottenuto in esclusiva i diritti del film proprio poco prima del Locarno Film Festival e il reboot sarà probabilmente distribuito entro fine anno.

Il reboot del cult Deathstalker di Roger Corman

Diretto e scritto da Steven Konstanski, il reboot di Deathstalker vede protagonista Daniel Bernhardt nei panni del guerriero segnato dalla battaglia che dà il titolo al film, con Patton Oswalt che dà voce al mago benevolo Doodad.

Primo piano di Roger Corman

Girato in Argentina, il film riporta la narrazione nel regno fantasy di Abraxeon, minacciato dai Dreadites, un'agguerrita fazione decisa a riportare in vita l'antico stregone di nome Nekromemnon. La storia segue Deathstalker che dopo aver raccolto un amuleto maledetto dal corpo di un principe, intraprende una missione per spezzare la maledizione mentre cerca di fuggire da mostruosi assassini.

Una nuova visione creativa perfetta per gli amanti di Dungeons & Dragons

Il sequel del 1987, Deathstalker II è diventato un vero e proprio cult, e tutt'oggi viene spesso definito il miglior B-Movie mai realizzato. Ora la saga apre ad una visione creativa differente con Steven Konstanski.

"Steve è uno dei registi più creativi in circolazione" ha dichiarato Jordan Fields, vicepresidente di Radial Entertainment "e il suo amore per questa proprietà intellettuale e per il genere emerge da ogni fotogramma. Deathstalker è irresistibile per gli appassionati di Dungeons & Dragons: battaglie avvincenti, umorismo sottile, creature bizzarre e una mitologia ben costruita. Daniel Bernhardt è perfetto in un ruolo che sembra nato per lui. Roger Corman sarebbe rimasto colpito da ciò che Steve, Daniel e Hangar 18 hanno realizzato, e prevediamo che il film conquisterà rapidamente una base di fan devoti"