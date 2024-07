Deadpool & Wolverine, Emma Corrin ha tratto ispirazione da Willy Wonka: "Uno dei migliori villain"

Emma Corrin ha preso ispirazione da alcuni diversi villain per prepararsi al ruolo di Cassandra Nova in Deadpool & Wolverine. In una recente intervista che anticipa l'uscita del sequel di Deadpool, Corrin ha raccontato il suo approccio al personaggio.

La supercattiva e gemella di Charles Xavier sarà tra i personaggi del film di Shawn Levy e per avvicinarsi maggiormente, Corrin ha deciso di immergersi nel mondo dei classici antagonisti del cinema, tra cui Willy Wonka di Gene Wilder, e l'ufficiale nazista di Christoph Waltz in Bastardi senza gloria.

Cassandra Wonka

"C'è qualcosa di stravagante nella performance di Gene Wilder, ha un'energia simile a quella di Christoph Waltz in Bastardi senza gloria perché indossa un'uniforme, quindi può sedersi lì, bere un bicchiere di latte e fingere di essere una dannata fata madrina" ha spiegato la star.

Emma Corrin in una scena di Deadpool & Wolverine

Nel format di GQ per YouTube, Emma Corrin ha spiegato il fascino di Cassandra dal suo punto di vista, un personaggio diverso rispetto a Lady Diana in The Crown e Marion Taylor in My Policeman:"Penso che sia un enorme contrasto rispetto ai miei ruoli abituali, ho sempre voluto interpretare un villain. Ryan Reynolds improvvisa tutto il tempo, è stata un po' come una lectio magistralis in quel tipo di commedia e genere di film, che non avevo mai fatto prima. Come si fa a non amare tutto questo?".

Emma Corrin ha chiesto a Marvel un personal trainer per sottoporsi ad una importante trasformazione in vista del ruolo ma lo studio ha risposto picche:"Hanno detto che non devo sottopormi a nessun allenamento fisico. Hanno detto che non è assolutamente richiesto per me e, per favore, di rinunciare. Ci ho provato". Corrin sa che è un momento particolare per i cinecomic ma non perde la fiducia:"C'è molta pressione ma penso sia giunto al momento giusto. Deadpool ha sempre rotto gli schemi, per quello Ryan è un genio".