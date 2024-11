Deadpool, TJ Miller contro Ryan Reynolds: "è una persona insicura e mi ha ferito"

TJ Miller vuole tornare per Deadpool 4... nonostante abbia giurato di non lavorare mai più con Ryan Reynolds per via del suo atteggiamento scorretto nei suoi confronti.

TJ Miller, noto per il ruolo di Weasel nei primi due film di Deadpool, ha rivelato di essere interessato a tornare nel franchise, nonostante avesse dichiarato in passato di non voler mai più lavorare con Ryan Reynolds dato l'atteggiamento dell'attore nei suoi confronti. Le sue affermazioni hanno acceso i riflettori su un possibile rientro nel Marvel Cinematic Universe (MCU), ma il suo controverso passato potrebbe complicare i piani.

Un passato tumultuoso con Ryan Reynolds

Nel 2022, Miller aveva criticato apertamente Ryan Reynolds, definendolo un "tipo insicuro" e sostenendo che l'attore fosse stato "orribilmente cattivo" con lui sul set. Tuttavia, durante una recente intervista su The Bonfire di SiriusXM, Miller ha rivelato di aver fatto pace con Reynolds e ha espresso il desiderio di tornare per Deadpool 4. Rimane da vedere se i Marvel Studios considereranno il suo ritorno. La sua carriera è stata ostacolata da accuse di cattiva condotta e controversie che potrebbero rendere difficile la sua reintegrazione nel franchise.

Deadpool in una scena di Deadpool & Wolverine

Weasel, interpretato da Miller nei primi due film, è un personaggio secondario noto per le sue battute irriverenti e il suo ruolo di supporto per Deadpool. Tuttavia, con l'ingresso di nuovi personaggi e un focus sulla dinamica tra Deadpool e Wolverine, non è chiaro se ci sarà spazio per il ritorno di Weasel. La notizia del possibile ritorno di TJ Miller ha diviso il pubblico. Alcuni fan sono entusiasti all'idea di rivedere Weasel, mentre altri ritengono che le sue controverse azioni fuori dal set siano motivo sufficiente per non farlo tornare.

Mentre il franchise di Deadpool si espande nell'MCU, resta da vedere se ci sarà un posto per TJ Miller. La riconciliazione con Reynolds è sicuramente un passo avanti, ma sarà sufficiente per convincere i Marvel Studios a dargli una seconda possibilità?