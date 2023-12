DC Universe: James Gunn conferma il coinvolgimento del fumettista Tom King nei prossimi progetti

Nel DC Universe che sta prendendo forma, con la guida di James Gunn e Peter Safran, il fumettista Tom King sembra avrò un ruolo centrale.

Il regista, attualmente alle prese con la pre-produzione di Superman: Legacy, ha infatti risposto online alle domande dei fan per chiarire il coinvolgimento dell'artista.

La collaborazione con l'artista

Un fan ha infatti chiesto se fosse vero che Tom King sta collaborando allo sviluppo del nuovo film dedicato alle avventure di Supergirl. James Gunn ha quindi risposto: "Tom è una parte integrale del DCU, non solo di Woman of Tomorrow. Lui è una delle prime persone a cui ho mostrato lo script di Superman, chiedendo di darmi degli appunti. Lui è stato incluso in vari modi in numerosi altri progetti, compreso WoT".

Il filmmaker ha inoltre confermato che potrebbe considerare l'idea di adattare per il grande schermo altre storie a cui ha lavorato King.

Chi è Tom King?

Tom King ha iniziato la sua carriera nel mondo dei fumetti alla fine degli anni '90, collaborando con DC e Marvel. Tra le sue opere più apprezzate c'è The Visions, storia che ha ispirato la serie WandaVision, approdata sugli schermi di Disney+ nel 2021.

Tra i fumetti di cui è stato autore per la DC ci sono Heroes in Crisis, Strange Adventures, Rorschach e Supergirl: Woman of Tomorrow. Attualmente King sta lavorando ai nuovi fumetti di Wonder Woman.