DC: tutti i film in arrivo e attualmente in sviluppo

I recenti cambiamenti ai vertici dei DC Studios non sembrano aver avuto troppo impatto sui progetti attualmente in lavorazione o definizione. I fan DC avranno comunque moltissimo da vedere e su cui speculare nei prossimi anni, con un insieme di prodotti che sembra promettere bene.

Fra i film in arrivo prossimamente targati DC, troviamo infatti: Shazam! Furia degli Deiatteso per il 23 marzo del 2023. Questo sequel segna il ritorno diZachary Levi nei panni del leggendario Shazam. La buona accoglienza da parte di pubblico e critica del progetto precedente ha delineato questa seconda avventura di cui non sappiamo ancora moltissimo, con David F. Sandberg nuovamente alla regia, la conferma del cast precedente, e l'ingresso di grandi star come Helen Mirren e Lucy Liu.

The Flash, atteso per il 23 giugno 2023. A seguito di una gestazione pressappoco turbolenta, il film sta proseguendo lungo la sua strada, e arriverà finalmente sugli schermi il prossimo anno. Con Andres Muschietti alla guida, The Flash esplorerà il concetto di Multiverso, con il ritorno di alcuni Batman iconici dal passato e alcune interessanti introduzioni inedite.

Blue Beetle, in uscita il 18 agosto del 2023, racconta la storia delle origini dell'omonimo supereroe. Alla regia troviamo Angel Manuel Soto, con Xolo Maridueña come protagonista.

Aquaman e il Regno Perduto, atteso per il 25 dicembre del 2023. Scritto da James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick, per adesso non abbiamo ancora nessun dettaglio in merito alla trama, con la conferma del cast precedente e Wan stesso alla regia.

Joker: Folie à Deux, annunciato per il 4 ottobre 2024. Il seguito del primo film di Todd Phillips, cercherà di proseguire gli eventi di uno dei più grandi e recenti successi in casa DC al cinema, ricordando che non sarà interno al DCU. Per adesso sappiamo soltanto che il regista e Joaquin Phoenix - Io sono qui! tornano come in passato, affiancati dall'ingresso nel cast di Lady Gaga, pronta a portare sul grande schermo la sua versione di Harley Quinn, forse caratterizzata anche da alcuni elementi canori.

Inoltre la DC al momento sta lavorando anche a: Black Canary, il cui progetto è stato annunciato nell'agosto del 2021. Si tratta di un film spin-off sul personaggio di Black Canary, con Jurnee Smollett che riprende il suo ruolo da Birds of Prey. Per ora non c'è ancora nessuna notizia in merito.

Poi c'è Static Shock, annunciato originariamente al DC FanDome 2020, con Michael B. Jordan. Non abbiamo nulla di più sul progetto, al di fuori di alcune fuggevoli dichiarazioni dell'attore, e qualche speculazione sul fatto che uscirà in streaming.

(Prima o poi) dovremmo inoltre vedere The Batman 2, Wonder Woman 3 e un sequel anche per Black Adam, mentre per quanto concerne il Superman di Henry Cavill, per adesso abbiamo solamente la conferma di un suo ritorno, ma non sappiamo quali siano le probabilità che un sequel possa effettivamente venire affidato proprio a Zack Snyder.