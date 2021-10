Tra poche ore avrà inizio il DC FanDome, l'evento virtuale targato DC e Warner Bros. con tante sorprese per gli appassionati di supereroi: ecco come seguirlo insieme a noi in diretta su Twitch!

Finalmente è arrivato il momento del DC FanDome, l'imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati dei film, delle serie, dei giochi e dei fumetti targati DC, e se volete potrete seguirlo in nostra compagnia in diretta su Twitch.

Dalle ore 18.30 di oggi, sabato 16 ottobre, i canali Twitch di LegaNerd e Multiplayer seguiranno l'atteso evento virtuale.

Per 4 ore potrete assistere in diretta assieme a Gabriella Giliberti, Giordana Moroni e Vincenzo Lettera tutti i più grandi annunci e sviluppi della serata, che ricordiamo includeranno anche il final trailer di The Batman e le primissime immagini dai film di Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, Aquaman and The Lost Kingdom e il film di Flash .

Al DC FanDome, però, non si parla solo di cinema: dal lato videogame gli highlight saranno sicuramente le preview degli anticipatissimi Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, mentre per gli appassionati di serie tv non mancheranno contenuti relativi agli show di HBO Max come Peacemaker, Doom Patrol e Titans, o alle serie animate di Harley Quinn, Aquaman: King of Atlantis, Batman: Caped Crusader e Young Justice: Phantoms.

Presenti all'appello, ovviamente, anche i protagonisti dell'Arrowverse, dato che tante star di The CW - dagli interpreti di The Flash e Supergirl Grant Gustin a Melissa Benoist, passando per quelli di Superman & Lois, Tyler Hochlin e Bitsie Tulloch - si uniranno ai colleghi supereroi del grande schermo - come Robert Pattinson, Zachary Levi, Dwayne Johnson e Jason Momoa - per rendere ancora più indimenticabile questa seconda edizione dell'evento globale.

E allora, che aspettate? Ordinate una pizza gigante, allungatevi sul divano e aprite l'app di Twitch per seguire assieme a noi il DC FanDome!