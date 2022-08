Days Gone: Sam Heughan protagonista del film tratto dal videogioco

L'attore Sam Heughan sembra sia stato scelto come protagonista del film Days Gone, film tratto dal popolare videogioco.

Days Gone, il popolare videogioco, sembra stia per diventare un film prodotto da Sony PlayStation Productions, e Sam Heughan ne dovrebbe essere il protagonista.

Il progetto dovrebbe quindi portare sul grande schermo la storia del gioco realizzato da Bend Studios che ha venduto oltre 9 milioni di copie.

La storia di Days Gone è ambientata in un mondo post-apocalittico a causa di una pandemia che ha trasformato milioni di persone in creature senza ragione, chiamate furiosi, e che sono tornate allo stato animale.

Il protagonista si chiama Deacon St. John, ruolo che dovrebbe essere affidato a Sam Heughan, è un ex militare e cacciatore di taglie. L'uomo, durante le prime fasi del contagio, era stato separato dalla moglie Sarah che aveva cercato di mettere in salvo mettendola su un elicottero della NERO, un ente governativo il cui incarico era quello di aiutare i superstiti. Deacon era invece rimasto a terra per aiutare il suo amico motociclista Boozer, che ha con lui un legame molto forte.

I due sono poi diventati dei cacciatori di taglie che affrontano pericoli e ostacoli di ogni tipo, mentre Deacon spera sempre di riunirsi con la moglie Sarah.

La sceneggiatura di Days Gone sarà scritta da Sheldon Turner e, secondo le notizie pubblicate da Deadline, è stata ideata come una ballata d'amore nei confronti dei film sulle moto, che è l'unico mezzo di trasporto di Deacon, dando vita a un western moderno.

Tra i produttori ci saranno Jennifer Klein e Turner, in collaborazione con Asad Qizilbash e Carter Swan.

Sam Heughan è attualmente protagonista della serie Outlander nel ruolo di Jamie Fraser, e sarà prossimamente tra gli interpreti di Everest e It's All Coming Back To Me.