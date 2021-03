Dayane Mello velenosa su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “non so se c'è chimica tra loro"”

Dayane Mello resta scettica sulla relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: secondo la modella brasiliana tra i due non ci sarebbe chimica e, come lei stessa ha ricordato durante l'intervista con Casa Chi, fondamentale in un rapporto è che a letto le cose funzionino.

Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane sta provando a recuperare i sei mesi passati lontani da sua figlia Sofia. La modella brasiliana ieri è stata ospite di Casa Chi e tra le varie cose è tornata sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò, con cui ha condiviso una lunga parte del suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia.

Dopo aver detto di aver rifiutato la proposta di partecipare alla versione brasiliana del Grande Fratello Vip, la Mello ha parlato di Rosalinda, dicendosi molto scettica sul rapporto tra la sua amica e Andrea Zenga, arrivando a dire che stanno insieme solo per sfruttare le apparizioni televisive. "Rosalinda la sento, ma è fidanzata - ha detto rispondendo alle domande dei tre giornalisti - quando avremo l'opportunità di vederci, ci vedremo".

La Mello alla fine sembra non aver trovato ancora la chiave per capire chi è la Cannavò: "Rosalinda non mi è chiara ancora oggi, Dayane o si ama o si odia. Lei non è risultata chiara a molti, non solo a me".

Dayane Mello non si è lasciata sfuggire l'occasione per lanciare un'altra stoccata alla relazione tra Rosalinda e Andrea, nata all'interno del reality e alla quale lei non ha mai creduto. "Non mi convince molto la loro storia, perché per me è stato un modo di far parlare di loro gli ultimi dieci giorni. Anche per un fatto di comodità, visto che non andava bene con Giuliano". Dayane confessa di non aver mai visto chimica tra loro, sottolineando che questo possa compromettere il modo in cui vivono il loro rapporto sotto le lenzuola: "Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l'ho mai vista. Vedremo cosa succederà tra di loro. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa".