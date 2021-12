Dayane Mello: "non gravi" per la modella le molestie subite nel reality A Fazenda

Dopo essere stata eliminata da A Fazenda Dayane Mello, saputo delle presunte molestie subite Nego Do Borel, le avrebbe definite non gravi.

Dayane Mello avrebbe definito non gravi le molestie subite nel reality A Fazenda da Nego Do Borel: a riportare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. La modella brasiliana, una volta eliminata dalla versione carioca de La Fattoria, avrebbe visionato i filmati incriminati ma la sua reazione ha spiazzato chi l'aveva difesa in Italia.

Dayane Mello è stata eliminata da A Fazenda la scorsa settimana, il reality brasiliano è stato per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 una vera tortura la modella, secondo i filmati condivisi in rete dai suoi fan, sarebbe stata pesantemente molestata da Nego Do Borel, che per questo motivo è stato squalificato dal gioco. Anche Le Iene si sono occupate del caso, durante la loro inchiesta è stato mandato in onda il video del presunto stupro di Dayane Mello non ripreso dalle telecamere.

Una volta uscita dal reality Dayane, che per il momento continua a lavorare con Record TV, ha deciso di non rilasciare interviste ufficiali su quello che è accaduto ma la sua reazione, dopo aver visionato i video incriminati, è stata rivelata da Gabriele Parpiglia. Il giornalista del settimanale Chi è stato tra i primi in Italia ad occuparsi della vicenda e nelle sue storie di Instagram ha scritto: "Dopo l'eliminazione dal reality La Fazenda mi risulta che Dayane Mello sia a conoscenza di quanto avvenuto. Fatti e avvenimenti che lei reputa 'non gravi'. E mi fermo qui. Non voglio aggiungere altro (meglio così). Un gran peccato soprattutto in un momento del genere perché lei stessa poteva alzare la voce per tante donne. Avvertenza: io metto sempre la faccia, quindi per adesso decido di fermarmi qui. Per ora... e lo dico con molto dispiacere. Le lotte non sempre si vincono, soprattutto quando la vittima non capisce di essere una vittima, o forse parte di un sistema".

Nel frattempo sui social ha fatto scalpore la notizia che Dayane Mello appena uscita dal programma ha defollowato Rosalinda Cannavò su Instagram: l'ex gieffina si era esposta molto per la modella brasiliana dopo le presunte molestie. Parpiglia ha confermato che la Mello "ce l'ha con me, con la Cannavò e con Le Iene, con tutti. Ce l'ha anche con la sua ex agente. Grande rammarico, però tornando indietro rifarei tutto. Tornando indietro farei tutto e non ho cambiato idea su quello che è successo".

Rosalinda Cannavò, dopo la rottura con l'amica, ha scritto su Twitter "Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai ... punto". La Mello invece, rispondendo ad una domanda di una fan su Instagram, ha scritto nelle sue storie "Tanta gioia ma anche tantissima tristezza, mi sono fidata delle persone che mi stanno accanto e mi vogliono proprio male. Principalmente nell'amicizia e fidarsi di persone sbagliate. Camminate per la vostra strada".

Quando Le Iene erano partite per il Brasile per capire cosa stesse succedendo nel reality brasiliano, avevano intervistato l'avvocato di Dayane Mello che aveva definito A Fazenda una prigione "quello che è successo a Dayane a A Fazenda è folle, non è possibile tirarla fuori, nel contratto c'è una penale che dovrebbe pagare se esce dal programma. Ed è molto costosa. È come se fosse in prigione".