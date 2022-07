Dayane Mello: baci roventi per strada con la modella Dana Saber

Dayane Mello e Dana Saber si sono baciate per strada: il video è diventato virale sui social, ma in molti hanno criticato la modella brasiliana per la poca spontaneità

Dayane Mello e Dana Saber hanno reso ancora più infuocate le strade di Milano con i loro baci roventi: le due modelle lo hanno fatto davanti alle telecamere di Whoopsee, provocando una marea di critiche sui social, in molti hanno considerato la scena troppo forzata e finalizzata ad attirare l'attenzione dei paparazzi.

Dayane Mello nelle ultime ore ha fatto una passeggiata con Soleil Sorge e, soprattutto, con Dana Saber, per le strade del capoluogo lombardo, il gruppo, come precisa Whopsee "ha deciso di passare da Aldo Coppola per una piega al volo prima di pranzare da il Salumaio di Montenapoleone. In serata, le ex gieffine sono intervenute a Radio Deejay in diretta dalla Terrazza Martini, volando subito in tendenza sui social".

Quello che però ha attirato l'attenzione dei social e dei paparazzi, facendo finire in tendenza Dayane su Twitter, sono i baci che la Mello si è scambiata con Dana Saber, 19 anni compiuti a marzo, modella che nelle ultime ore, grazie alla paparazzata è passata su Instagram da quasi 800 a poco più di 1100 follower. Nel video pubblicato dal portale di gossip, le due ragazze si baciano e si lasciano andare a qualche effusione.

La scena ai follower di Whoopsee è sembrata troppo forzata, sotto il post si leggono commenti del tipo "Viva la spontaneità", "tutto show" e "Sembra un po' recitata la cosa... Ma magari sbaglio". La Mello, che molti hanno amato al Grande Fratello Vip 5 per la sua spontaneità, è stata criticata, per lo stesso motivo, anche su Twitter.

A Dayane Mello, dopo la relazione con l'imprenditore casertano Andrea Turino, finita nonostante Dayane avesse conosciuto la famiglia del suo fidanzato campano, è stato attribuito un flirt con Carlo Motta, i due erano stati sorpresi a baciarsi, ancora una volta, davanti ai paparazzi di Whoopsee.