Dayane Mello: baci bollenti in vacanza con la nuova fiamma (FOTO)

Dayane Mello ha trovato un nuovo amore? Sembrerebbe di si, o almeno così spera lei, che è stata fotografata con Andrea, giovane imprenditore casertano: L'ex gieffina sembra aver ritrovato il sorriso dopo la morte del fratello Lucas.

Da quando è finito il Grande Fratello Vip 5 la modella brasiliana ha provato a ritrovare la serenità perduta tra le braccia di Sofia, la figlia avuta dal modello Stefano Sala. Pochi giorni fa a Dayane Mello è stato attribuito un flirt con Mario Balotelli con cui la ragazza era stata legata per un breve periodo anni fa, la storia non era mai stata confermata dai diretti interessati, anzi Dayane parlando con un fan aveva specificato "non sono fidanzata. Spero che abbiate già capito questa cosa", lasciando intendere che le chiacchiere dei giornali non corrispondevano al vero.

Ora il settimanale Chi, lo stesso che aveva dato per sicuro il ritorno di fiamma tra Dayane e Mario, pubblica delle foto di Andrea, un giovane imprenditore casertano con cui la Mello sta trascorrendo una vacanza al largo della Costa Amalfitana, con lei c'è anche Soleil Stasi, come si evince dalle foto pubblicate su Instagram.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini riporta anche in virgolettato una dichiarazione di Dayane Mello "Cerco un uomo che si prenda cura di me - poi riferendosi ad Andrea - è lui? Devo ancora scoprirlo. Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco. Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice".

Parlando della felicità Dayane Mello ha detto "Forse l'ho trovata in alto mare, ma ancora devo scoprirlo, devo capirlo e devo vedere i mattoni, la casa e la cura". La modella brasiliana si trova in un momento difficile della sua vita, durante il Grande Fratello Vip 5 il fratello minore Lucas è morto in un incidente automobilistico, un lutto difficile da elaborare anche perché, vista l'emergenza sanitaria, la giovane non è potuta stare vicino al padre e al fratello Juliano. Come ha detto al settimanale "in realtà soffro ancora per la scomparsa di mio fratello vorrei essere vicina alla mia famiglia".