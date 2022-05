Dayane Mello su Instagram: "apro un profilo su OnlyFans"

Dayane Mello ha annunciato nelle sue storie di Instagram di aver aperto un profilo sulla piattaforma OnlyFans: la modella brasiliana, concorrente del Grande Fratello Vip 5, poche ore dopo ha cancellato le storie.

OnlyFans è una piattaforma a cui si accede tramite abbonamento, grazie a questo chi crea contenuti può guadagnare grazie alle iscrizioni pagate dai propri fan. Sulla piattaforma con sede a Londra è già sbarcato tempo fa un concorrente del Grande Fratello Vip 5, ora tocca ad un altro gieffino visto nella casa di Cinecittà.

Il primo ad aprire un profilo su OnlyFans è stato Dennis Dosio, che a Pomeriggio 5 ha rivelato: "nessuno fa meno di 3 mila euro al mese, se sei un influencer vai anche sui 10 mila euro al mese, io sono fra i più forti in Italia. Non faccio del male a nessuno, non manco di rispetto a nessuno. I miei contenuti sono artistici, vedo non vedo, nulla di esagerato".

Ora sulla piattaforma a pagamento arriva anche Dayane Mello che, nelle sue storie di Instagram ha scritto: " Ciao ragazzi, vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L'ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans".

La storia, poco dopo, è stata cancellata ma il profilo risulta aperto, per accedervi un fan d Dayane può sottoscrivere un abbonamento mensile dal costo di 15 dollari al mese. Sono previsti anche abbonamenti trimestrali (42.75 dollari), semestrali (81 dollari) e annuali (162 dollari).

Nella bio Dayane Mello, in brasiliano, ha scritto, "Modella brasiliana, residente in Italia. Avventuriera e spirito libero per vivere nuove emozioni". L'ex gieffina su Instagram conta 1milione e 200mila follower, se l'1% decidesse di seguirla anche su OnlyFans, i numeri sarebbero comunque impressionanti. Infatti, il suo profilo, in via del tutto ipotetica, conterebbe 12mila abbonati, che pagherebbero una quota mensile di 180mila dollari.