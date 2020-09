Dax Shepard: "Sono sobrio da 11 giorni, ero ricaduto nel tunnel della dipendenza da oppiacei"

Dax Shepard ha svelato di essere ricaduto nel tunnel delle dipendenze negli ultimi mesi a causa dell'uso di antidolorifici e di essere sobrio solo da poco più di una settimana.

L'attore ha parlato apertamente e in modo onesto della sua situazione durante un episodio del suo podcast intitolato Armchair Expert.

Nella puntata registrata nella giornata di lunedì, Dax Shepard ha ammesso di aver lottato negli ultimi mesi perché era diventato dipendente dal Vicodin, un antidolorifico che stava prendendo a causa dei suoi problemi fisici a una mano e alla spalla. Nelle precedenti otto settimane l'attore ha assunto il medicinale ogni giorno.

Dax ha inoltre dichiarato che si sente profondamente in colpa per aver nascosto questo "enorme segreto" e aver tenuto all'oscuro sua moglie Kristen Bell e la sua co-conduttrice Monica Padman, prima di ammettere di avere un problema.

L'attore ha ammesso: "Mi sono sentito davvero in modo terribile per aver mentito. Ho provato semplicemente molta paura e mi sono sentito davvero, davvero solo".

Dax Shepard ha però aggiunto: "Sono davvero orgoglioso di non aver bevuto alcolici o assunto cocaina negli ultimi 16 anni". L'attore ha ammesso di essere scoppiato a piangere durante una recente riunione degli Alcolisti Anonimi in cui ha rivelato di assumere oppiacei, sottolineando comunque di non aver provato nessun desiderio di bere o prendere altre sostanze stupefacenti.

Con un post pubblicato via Instagram l'attore ha spiegato: "Giorno 7 è un episodio che speravo di non dover mai registrare, ma che pensavo fosse un dovere realizzare in segno di rispetto per tutti i meravigliosi fan che hanno seguito il mio percorso negli ultimi anni. Oggi sono 11 giorni che sono sobrio".