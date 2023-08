Dax Shepard condivide i propri timori finanziari:'Ho paura di rimanere al verde'

Nel bel mezzo degli scioperi di attori e sceneggiatori a Hollywood, la star di CHiPs Dax Shepard ha condiviso pubblicamente la propria insicurezza finanziaria nel corso del podcast Armchair Expert insieme a Jason Derulo. Nella puntata Shepard ha approfondito la natura delle proprie preoccupazioni legate ai soldi, alimentate dalle recenti mobilitazioni.

"Attualmente mi trovo in una spirale di circa due mesi di insicurezza finanziaria completamente fuori controllo. Questa nuova paura mi fa dire 'In qualche modo rimarrò al verde, perderò tutto, il podcasting finirà, ci sarà uno sciopero degli attori e non reciterò'. È così infondata, assurda" ha dichiarato Shepard.

Secondo l'attore le sue preoccupazioni derivano dall'infanzia:"Non è legato alla realtà. La paura nasce dal fatto di essere cresciuto povero. Non riesco proprio a liberarmene. Quindi, per arrivare al tuo punto, guardi i tuoi genitori litigare per i soldi e pensi che il problema sia il denaro. Ma il denaro non è il problema".

Caratterista molto prolifico al cinema e in tv, Dax Shepard ha diretto e interpretato nel 2017 il film CHiPs, adattamento cinematografico dell'omonima serie tv, al fianco di Michael Peña.

Lo sciopero di attori e sceneggiatori prosegue ormai da diverse settimane, dopo i mancati accordi trovati da WGA e SAG-AFTRA con gli studios in merito all'adeguamento dei compensi e alle regolamentazioni per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.