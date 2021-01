David Sutcliffe di Una mamma per amica non era a Capitol Hill: la smentita con un video "patriottico"

David Sutcliffe di Una mamma per amica ha smentito di aver preso parte all'attacco a Capitol Hill e lo ha fatto condividendo sul suo profilo Twitter un video "patriottico" con intento satirico. Sutcliffe è intervenuto sulla questione perché, nel corso degli ultimi giorni, si era diffusa la voce secondo cui l'attore avesse partecipato alla presa di Capitol Hill e ai disordini che hanno provocato la morte di ben cinque persone.

Sul suo profilo Twitter, David Sutcliffe (celebre per aver interpretato Christopher Hayden in Una mamma per amica) ha affermato: "Secondo alcuni voci, io avrei partecipato alla bufera di Capitol Hill. Non è vero sebbene debba ammettere che avrei volentieri fumato in compagnia di questo grande patriota!". Il riferimento dell'attore va al video di un uomo che si è ripreso mentre fumava erba all'interno del Campidoglio.

Sutcliffe ha, poi, fissato il post in cima alla sua bacheca. Ovviamente, i commenti dei fan sono stati dei più disparati. In moltissimi, però, hanno preso le parole dell'attore troppo sul serio e hanno dimostrato il loro disaccordo attraverso GIF, meme e video.

David Sutcliffe non ha offerto alcun chiarimento sul suo post e, per questo motivo, un utente ha scritto: "Ragazzi... magari sta scherzando?! Ho visto il post giorni fa, ho riso e ho subito pensato che fosse un mero scherzo. Me lo immagino seduto sul divano di casa mentre ride. Se non scherza... beh, mi preoccuperei, mi intristirei e mi arrabbierei". L'attore ha risposto all'utente e ha scritto: "Corretto". Poi, ha retwittato la sua dichiarazione e ha affermato: "Mi sento compreso".

Sutcliffe, tra l'altro, non ha chiarito le sue posizioni politiche e, il 10 gennaio, aveva paragonato Donald Trump a Che Guevara, scrivendo su Twitter: "Quando morirà, diventerà un simbolo di ribellione e sostituirà Che Guevara sulle magliette".

Nel 2016, inoltre, Dan Palladino e Amy Sherman-Palladino hanno espresso le loro idee su Donald Trump chiedendosi per chi avrebbero votato i cittadini di Stars Hollow. Mentre Palladino ha affermato di essere convinto che Stars Hollow avrebbe votato Trump a causa del suo carattere rurale, Amy Sherman ha dichiarato: "No no no. Non c'è cattiveria a Stars Hollow. Non lo accetto, assolutamente no!".