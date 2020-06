David Sandberg, dopo Annabelle: Creation, regista dell'horror The Culling

Il regista David Sandberg tornerà nel mondo del cinema horror dopo Annabelle: Creation con il lungometraggio The Culling.

David Sandberg sarà il regista di The Culling, un nuovo film horror dopo Annabelle: Creation e Lights Out.

Il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore insieme alla moglie Lotta Losten tramite la loro casa di produzione Magnata.

Il lungometraggio The Culling è stato scritto da Stephen Herman e al centro della trama ci sarà un prete in difficoltà che decide di auto-isolarsi in un casolare sperduto nella foresta dove cerca di sconfiggere definitivamente un demone che ha terrorizzato la sua famiglia quando era un bambino.

Il progetto di David F. Sandberg sembra sia in parte ispirato alle atmosfere create da Rod Serling e Ai confini della realtà.

Il regista prossimamente sarà impegnato sul set anche in occ asione di Shazam! 2, le cui riprese sono state posticipate a causa dell'impossibilità di lavorare sul set, e Fear Agent per Amazon.