David Prowse, quando Darth Vader allenò Superman

L'attore e culturista David Prowse, celebre per aver dato corpo a Darth Vader, aiutò un giovane Christopher Reeve a prepararsi per il ruolo di Superman.

Guerre stellari: una scena con David Prowse e Carrie Fisher

David Prowse, scomparso oggi, è l'attore che sotto la maschera dava corpo e movenze a uno dei cattivi più iconici e conosciuti della storia del cinema: Darth Vader. Ciò che pochi conoscono, invece, è che, alla fine degli anni Settanta, fu lo stesso David Prowse, culturista prima che attore, allenò un giovane Christopher Reeve che si stava preparando per il ruolo di Superman.

David Prowse mette in mostra i suoi muscoli

Christopher Reeve era perfetto per portare l'Uomo d'Acciaio sul grande schermo nel celebre film di Richard Donner, salvo per il suo fisico. Alto quasi due metri, ma con solo 77kg circa di peso, Reeve aveva bisogno di lavorare sui muscoli per meglio rappresentare il personaggio. Il regista Richard Donner contattò, quindi, David Prowse per dare il via ad un duro allenamento di sei settimane. Ricorda Prowse in un'intervista: "Ricevetti una chiamata da Dick Donner che diceva: 'Puoi venire nello studio il prima possibile? Abbiamo un Superman. [Christopher Reeve] era fantastico, una persona davvero adorabile. Eravamo come fratelli, andavamo d'accordo. Abbiamo iniziato l'allenamento che pesava 77kg e quando si è infilato la tuta di Superman ne pesava 96".

Un allenamento che lo stesso Reeve riconobbe importante per la sua salute: "Il punto è che più divento forte più questo mi aiuta mentalmente per recitare la parte". Considerando che entrambi gli attori, proprio grazie al loro fisico e al corpo, hanno portato sullo schermo due ruoli iconici e ben riconoscibili, non possiamo che essere d'accordo.

David Prowse è morto oggi all'età di 85 anni, celebre per essere l'attore sotto la maschera di Darth Vader nella trilogia originale di Star Wars. La BBC ha ricevuto la conferma dall'agente dell'attore, il quale ha commentato "Che la Forza sia con lui, per sempre!". Prowse si era ritirato dalla vita pubblica già nel 2016 a causa di problemi di salute.