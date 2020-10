David Lynch tornerebbe subito sul set se non ci fosse il lockdown

Il regista David Lynch ha confessato che se non fosse per il lockdown sarebbe già al lavoro su un set, o per un film o per qualche progetto continuativo: 'Amo l'isolamento'.

David Lynch confessa di stare bene in isolamento a causa della pandemia di COVID-19, ma ha anche ammesso che se non fosse per questo blocco mondiale sarebbe già su un set a lavorare a qualche nuovo progetto, che sia un film o una serie tv.

Il regista è stato intervistato dai gestori del canale Youtube PCS Literary Magazine e ha raccontato della sua vita durante la pandemia. David Lynch, infatti, ha affermato di stare bene ma ha anche ammesso che se fosse tutto normale sarebbe già su un nuovo set:"Non ne sono certo, ma probabilmente starei facendo un film o una storia continuativa."

Un'affermazione criptica e poco soddisfacente per i fan che, dopo l'annuncio fatto dal regista lo scorso luglio su un nuovo ipotetico progetto in corso, si aspettavano qualche notizia in più che però non è arrivata. Invece David Lynch ha raccontato di come il lockdown tutto sommato gli stia piacendo: "Sono in isolamento e amo l'isolamento. Non posso fare molte cose ma posso dipingere, lavorare alle mie sculture e lavorare al mio canale YouTube. È piuttosto grandioso."

Mentre i fan di David Lynch continuano ad aspettare la conferma del suo prossimo progetto, possono continuare a guardare, infatti, i nuovi contenuti del regista sul canale YouTube, che aggiorna costantemente con nuovi video giornalieri che trattano di bollettini meteorologici. Inoltre, ha aggiunto una nuova web serie "Today's Number Is ...", in cui David Lynch sceglie un numero della lotteria a caso.