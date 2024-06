David Lynch ha svelato il suo nuovo progetto: è dedicato ad Angelo Badalamenti

Nessun nuovo film, nessun ritorno a Twin Peaks, ma David Lynch ha annunciato la sua nuova collaborazione con Chrystabell.

Si tratta di un nuovo album: Cellophane Memories, in uscita il 2 agosto via Sacred Bones Records. Insieme all'annuncio, i due hanno condiviso il singolo principale "Sublime Eternal Love" e il relativo video musicale firmato dallo stesso Lynch.

Cellophane Memories, come tutti i progetti di Lynch, catturerà un senso sognante di "solitudine e romanticismo", secondo quanto si legge nel comunicato stampa. Con il contributo di Chrystabell, Lynch e del defunto compositore Angelo Badalamenti, il progetto nel suo complesso è stato ispirato da una visione che Lynch ha avuto quando ha visto una luce brillare sopra una fila di alberi in una notte d'autunno.

"Come ricorda lui stesso, la luce è diventata la cadenza della voce di Chrystabell e gli ha rivelato un segreto", si legge nel comunicato che presenta il nuovo album.

Secondo le parole della stessa Chrystabell, l'album contiene "molte porte che vengono lasciate aperte per chiedersi, vagare e girarsi intorno. È come una musica d'atmosfera - non crea uno stato d'animo, ma riflette il tuo".

Il nuovo album sarà composto da 10 canzoni e si chiuderà con il brano "Sublime Eternal Love", che esce oggi come primo singolo, insieme al video diretto da Lynch. Nell'arco di tre minuti e mezzo, il letto di sintetizzatori della canzone diventa il terreno da cui crescono e fioriscono gli strati della voce di Chrystabell, che a volte sfregano in una dissonanza ma alla fine si risolvono in armonia.

David Lynch spera ancora di realizzare il film animato Snootworld, nonostante il rifiuto di Netflix

In precedenza, Lynch e Chrystabell avevano collaborato all'album di debutto This Train del 2011 e all'EP Somewhere in the Nowhere del 2017. Sempre nel 2017 è apparsa nella terza stagione di Twin Peaks, interpretando l'agente Tammy Preston.