David Lynch: da Messia di Dune a Ronnie Rocket, tutti i progetti mai realizzati

David Lynch ha cambiato il panorama cinematografico con film come Velluto blu e Mulholland Drive e ha scardinato i parametri della televisione con Twin Peaks.

Da un progetto all'altro, ha ripetutamente fuso il surreale e l'incubo con il salubre e il pittoresco, godendo delle zone grigie tra un ritratto idilliaco della piccola città americana e il pericolo e il mistero che si nascondono sotto di essa.

Ma quasi altrettanto notevole della sua filmografia, più selettiva di quella di molti autori della sua età, è stato il numero di progetti a cui era collegato o che si diceva stesse considerando, tra cui adattamenti di libri come La metamorfosi di Kafka e il bestseller The White Hotel, e persino un incontro con George Lucas sulla prospettiva di dirigere Il ritorno dello Jedi.

il regista David Lynch

Molti di questi progetti non realizzati presentavano temi - o, come nel caso di Mulholland Drive, erano addirittura iniziati in diverse incarnazioni - che sono stati ripresi o reimmaginati per altri progetti anni dopo. Altri hanno avuto origine da idee "lynchiane" francamente stravaganti, come "tre ragazzi che erano mucche, in giro per Van Nuys" (Dream of the Bovine) o "un gruppo di persone che scavano una buca" (The Happy Worker).

Non sorprende che gli studios - e ancor meno il pubblico - non fossero pronti per alcuni di questi progetti. Ma dopo la morte di Lynch, vale la pena di lasciarsi andare a speculazioni su ciò che sarebbero potuti diventare, anche se non sapremo mai quali sarebbero potuti entrare a far parte della filmografia all'avanguardia di questo singolare cineasta.

I segreti di Twin Peaks: un primo piano di Catherine E. Coulson

Prima di Eraserhead e il leggendario Ronnie Rocket

Anni prima che la Signora Ceppo diventasse una parte amata di Twin Peaks, Lynch aveva già in mente i ceppi. Durante le riprese del suo primo film del 1977, Lynch avrebbe detto alla sua collaboratrice Catherine E. Coulson di avere un'immagine di lei che tiene in mano un grosso tronco.

Aveva un'idea per una sorta di show di interviste intitolato I'll Test My Log With Every Branch of Knowledge, ma l'idea anticonformista non andò da nessuna parte, fino a quando il personaggio non fu memorabilmente ripreso per Twin Peaks.

Uno dei progetti non realizzati più ricordati di Lynch è Ronnie Rocket, che racconta di un detective che cerca di entrare in un'altra dimensione e viene inseguito da 'uomini ciambella'. Avrebbe dovuto avere come protagonista anche Michael J. Anderson, che in seguito avrebbe interpretato The Man From Another Place in I segreti di Twin Peaks. Quando il finanziamento è saltato, il regista è passato a The Elephant Man. A Indiewire nel 2013 il regista affermò che il film poteva ancora essere realizzato.

Dune: Francesca Annis e Kyle Maclachlan in una scena

Messia di Dune e Snootworld

Il film più noto e criticato della carriera di Lynch è stato Dune, un flop commerciale e di critica che è stato rivalutato dalle generazioni successive di cinefili, anche dopo l'uscita degli acclamati adattamenti di Denis Villeneuve. Parlando con David Breskin nel 1990, il regista disse: "Guardando indietro, non è colpa di nessuno se non mia... Ho visto tonnellate e tonnellate di possibilità per le cose che amavo, e questa era la struttura in cui realizzarle. C'era così tanto spazio per creare un mondo. Ma ho ricevuto forti indicazioni dai [produttori] Raffaella e Dino De Laurentiis sul tipo di film che si aspettavano, e sapevo di non avere il final cut".

Sebbene abbia detto a Breskin di essere sollevato di non aver dovuto fare un sequel, ha ammesso: "Mi stavo davvero appassionando a 'Dune II'. Ho scritto circa metà della sceneggiatura, forse di più, e mi stavo davvero entusiasmando. Era molto più rigoroso, una storia migliore".

Lynch aveva anche concepito un film d'animazione, Snootworld, scritto da Caroline Thompson (Edward mani di forbice) nei primi anni 2000. Aveva insistito sul fatto che il progetto raccontasse più che altro una storia "vecchio stile", ma la sua premessa era sorprendentemente idiosincratica.

"Mi toglie il fiato per quanto è stravagante", aveva dichiarato a Deadline nell'aprile 2024. "Gli Snoot sono queste piccole creature che hanno un rituale di transizione all'età di otto anni, quando diventano più piccoli e vengono mandati via per un anno in modo da essere protetti. Il mondo va nel caos quando l'eroe Snoot della storia scompare nel tappeto e la sua famiglia non riesce a trovarlo e lui entra in un mondo folle e magnifico".

Anche se l'anno scorso ha rivelato che i dirigenti di Netflix avevano rifiutato il suo progetto "stravagante", Lynch era ottimista sulla possibilità di realizzare il film, che avrebbe segnato il suo primo lungometraggio animato. "Mi piace questa storia", aveva aggiunto. "Non ho mai fatto un film d'animazione, ma con i computer oggi è possibile fare cose spettacolari".

Antelope Don't Run No More e gli ultimi progetti

Dopo l'uscita di Inland Empire nel 2006, Lynch non solo ha diretto tutti i 18 episodi di Twin Peaks: The Return, ma anche diversi video musicali e decine di cortometraggi. Nonostante Snootworld, Lynch ha rivelato nel suo libro di memorie del 2018 Lo spazio dei sogni di aver scritto questo film, che presumibilmente incorporava elementi della mitologia di Inland Empire e Mulholland Drive.

Un riassunto della sceneggiatura spiega che si trattava di "una fantasia narrativa che incorpora alieni spaziali, animali parlanti e un musicista assediato di nome Pinky; ha impressionato tutti coloro che l'hanno letta come una delle migliori sceneggiature che Lynch abbia mai scritto".

Nel marzo 2022, una nota di casting per un progetto di Lynch cercava "un'attrice con i capelli scuri tra i 20 e i 30 anni", indicando che il ruolo avrebbe richiesto "nudità di buon gusto". Nel novembre 2020, un numero di Production Weekly elencava una nuova serie limitata di Lynch con il titolo provvisorio di Wisteria, il cui vero titolo fu poi rivelato come Unrecorded Night.

Lynch prevedeva di scrivere e dirigere 13 episodi con un budget di 85 milioni di dollari e aveva arruolato il direttore della fotografia di Strade perdute e Mulholland Drive Peter Deming. Tuttavia, il progetto saltò definitivamente a causa dell'arrivo della pandemia di COVID-19.