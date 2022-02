David Lynch contro Putin per l'attacco all'Ucraina: "Si raccoglie ciò che si semina"

C'è anche David Lynch le tante star che si sono espresse sui recenti avvenimenti in Ucraina e contro le azioni del Presidente russo Vladimir Putin. Ma vediamo quali sono state le parole del regista.

Durante il suo programma YouTube Weather Report, come segnala anche IndieWire, Lynch è stato piuttosto duro nei confronti del politico: "Se posso dire qualcosa al Signor Presidente Putin, noi siamo, in qualità di esseri umani, ricompensati nella vita in base a come trattiamo il nostro prossimo. E c'è una legge di natura, severa ed esigente, che non prevede cavilli e vie di fuga. E questa legge dice: raccogli ciò che semini. E in questo momento, Signor Putin, lei sta seminando morte e distruzione, e la responsabilità è tutta sua. Non sono stati gli ucraini ad attaccare il suo paese. È stato lei ad andare e attaccare il loro. E tutta questa morte e questa distruzione si ripresenterà per farle visita".

E continua il regista, facendo riferimento al karma e augurandosi una risoluzione più pacifica dei conflitti: "In questo grande film che è la vita, in questo show in cui siamo coinvolti, c'è un'infinità di tempo. Quindi il tempo a disposizione - vita dopo vita - per raccogliere ciò che si è seminato c'è tutto".

"Il mio consiglio per voi è: salvate voi stessi; salvate gli ucraini; salvate questo mondo. Iniziate ad andare d'accordo con i vostri vicini. Costruite rapporti d'amicizia. Siamo tutti una famiglia. Non c'è posto per questo tipo di assurdità ormai. Rendetevene conto".

"Fermate quest'attacco" è l'appello del regista David Lynch: "Lavoriamo insieme per far sì che tutti i paesi di questo mondo possano vivere in pace, andiamo d'accordo tra noi e cerchiamo di risolvere insieme i problemi".