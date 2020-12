David Lander, è morto Squiggy di Laverne & Shirley

David Lander è morto il 4 dicembre 2020 per complicazioni legate alla sclerosi multipla. L'attore era noto al grande pubblico per il ruolo di Squiggy nella sitcom Laverne & Shirley.

Lander si è spento venerdì sera presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e la notizia è stata confermata dalla sua famiglia a Variety. A David Lander era stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 1984 ma la notizia era stata resa pubblica solo nel 1999. Da allora la star ha partecipato a numerosi congressi relativi alla malattia dal quale era affetto e di cui ha parlato nella sua autobiografia All Down Laughing: How Squiggy Caught Multiple Sclerosis and Didn't Tell Nobody, scritta in collaborazione con Lee Montgomery.

L'attore era conosciuto per il personaggio di Squiggy nella sit-com Laverne & Shirley nata come spin-off di Happy Days, andata in onda sulla ABC dal gennaio 1976 al maggio del 1983. Nella serie compariva con il suo amico Michael McKean con il quale aveva sviluppato i due personaggi quando studiavano alla Carnegie Mellon University.

David Lander era nato il 22 giugno 1947 a Brooklyn dove aveva frequentato la High School for the Performing Arts. Al college conobbe McKean con cui iniziò una collaborazione artistica che è durata per tutta la vita. Dopo il college il duo si trasferì a Los Angeles unendosi al gruppo comico The Credibility Gap. La loro carriera sul grande schermo decollò con la partecipazione al film 1941 - Allarme a Hollywood di Steven Spielberg e La fantastica sfida, film del 1980 con Kurt Russell diretto da Robert Zemeckis. Nel 1979 Lander e McKean hanno pubblicato anche un album come Lenny and the Squigtones con Christopher Guest alla chitarra.

David Lander ha ricoperto altri ruoli in The Bob Newhart Show, Barney Miller, Happy Days, Viva Valdez e The Drew Carey Show oltre a prestare la sua voce in film e serie animate. L'attore lascia la moglie, Kathy Fields Lander, e la figlia Natalie Lander.