David Harbour e Pedro Pascal star della miniserie My Dentist's Muder Trial

HBO ha annunciato la produzione di una nuova miniserie intitolata My Dentist's Muder Trial, ispirata a fatti realmente accaduti, e i protagonisti saranno i due attori David Harbour e Pedro Pascal.

A scrivere la sceneggiatura sarà Steve Conrad, che sarà inoltre il regista del pilot.

Il nuovo progetto della HBO si ispira all'articolo, pubblicato dal magazine The New Yorker, scritto nel 2017 da James Lasdun e intitolato My Dentist's Muder Trial: Adultery, False Identities and a Lethal Sedation.

Al centro del racconto c'era la vera storia di come il dentita Gilberto Nnez sia stato condannato per la morte del suo amico, Thomas Kolman.

Pedro Pascal e David Harbour saranno coinvolti anche come produttori della serie.

Pascal collaborerà nuovamente con HBO dopo Il Trono di Spade e The Last Of Us, l'atteso adattamento per il piccolo schermo del videogioco.

Harbour è invece protagonista della serie Netflix Stranger Things, arrivata a quota quattro stagini.