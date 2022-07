David Harbour ha chiesto consiglio a Ryan Reynolds dopo il flop del reboot di Hellboy

David Harbour ha rivelato che il flop del reboot di Hellboy lo ha spinto a chiedere consigli a Ryan Reynolds, la star di Deadpool.

I due attori non si conoscevano bene, tuttavia l'esperienza della star canadese con Green Lantern era perfetta per aiutare il collega in un momento di difficoltà.

In un'intervista rilasciata a GQ, David Harbour ha spiegato ricordando la pessima accoglienza riservata a Hellboy: "Lo conosco un po'. L'ho chiamato e gli ho detto 'Ehi amico, ho solo bisogno di sapere qualcosa. Sai Green Lantern? Enorme flop per te. Che cosa ca**o si prova, perché penso che accadrà a me proprio ora. Starò bene? Sopravviverò a questa situazione?".

L'interprete di Hopper in Stranger Things non ha rivelato la risposta di Ryan Reynolds, dichiarando semplicemente che il collega canadese è stato molto "dolce" durante la loro conversazione.

L'attore ha ammesso: "Si è trattato di un'esperienza davvero difficile perché volevo trarne molto. Mi piace davvero Mike Mignola, mi piace quel personaggio. E poi immediatamente, quando è iniziato il progetto, persino quando è stato annunciato, mi sono reso conto che le persone non volevano che il personaggio venisse reinventato. Sono stato davvero ingenuo e ottimista su quello che avremmo fatto".