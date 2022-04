David Gandy: "Non sono contento del mio aspetto e ho paura che mi crescano orecchie e naso"

David Gandy ha rivelato di non essere affatto soddisfatto del suo aspetto e di aver paura che con la vecchiaia le sue orecchie e il suo naso crescano sproporzionatamente.

David Gandy ha ammesso di non essere particolarmente contento del suo aspetto, nonostante sia considerato l'uomo più bello della Gran Bretagna: il celebre modello, che ha conquistato le donne di tutto il mondo recitando in una pubblicità di Dolce & Gabbana con indosso un paio di pantaloni bianchi attillati, si è aperto durante un'intervista di Eden Confidential di Richard Eden.

"Non sono particolarmente contento del mio aspetto al momento. Non rientro neanche nel mio 'peso da combattimento', come lo chiamo io", Ha ammesso David rivelando anche di temere i cambiamenti dovuti all'età: "Le due cose che mi spaventano di più sono il naso e le orecchie che continuano a crescere."

"Se è vero, sono proprio nei guai", ha concluso Gandy, il modello maschile più pagato della Gran Bretagna il cui patrimonio netto sembra ammontare a 12 milioni di sterline, il quale ha precedentemente affermato di sognare di avere una grande famiglia un giorno.

"Mia sorella ha cinque figli. Quindi ho cinque nipoti. Ci divertiamo molto insieme a rimbalzare sul trampolino quando vado a trovarli. Vogliono tutti giocare con me. Li ho visti crescere. È una grande famiglia. Non proverò sicuramente a battere quel record ma vorrei avere dei figli un giorno", ha concluso la star.