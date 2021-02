David Fincher regista di The Killer, film con star Michael Fassbender

L'attore Michael Fassbender sembra sia il protagonista di The Killer, un nuovo film diretto da David Fincher e prodotto per Netflix.

David Fincher sarà il regista di The Killer e il protagonista del progetto, destinato a Netflix, sarà l'attore Michael Fassbender. Il film sarà un adattamento della graphic novel di Alexis Nolent e la sceneggiatura sarà firmata da Andrew Kevin Walker, già autore di Seven.

Al centro della trama di The Killer ci sarà un assassino a sangue freddo che inizia ad avere una crisi psicologica in un mondo senza regole morali. Michael Fassbender avrà la parte del protagonista che si rende conto di avere una coscienza, mentre i suoi clienti gli affidano nuovi crimini da compiere.

David Fincher sembra stia lavorando al progetto fin dal 2007 e inizialmente Brad Pitt sembrava interessato al ruolo principale. Netflix ha successivamente ottenuto i diritti del film che erano di proprietà di Paramount.

Nel team della produzione ci sarà inoltre Ceán Chaffin, da tempo collaboratore del filmmaker. Il regista, dopo aver parlato con Fassbender del progetto, ha deciso di impegnarsi nella sua realizzazione dopo aver già collaborato con Netflix in occasione di Mank.