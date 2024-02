David Duchovny, la star di X-Files inaugura il suo podcast su 'come fallire meglio'

David Duchovny debutta nelle vesti di conduttore di un podcast con Fail Better. Prodotto da Lemonada Media, il nuovo progetto della star di X-Files sarà costruito su un episodio a settimana, e debutterà nel mese di maggio, disponibile su tutte le piattaforme audio.

Gillian Anderson e David Duchovny in X-Files: Voglio crederci

Il podcast di Duchovny esplora il tema del fallimento 'in tutte le sue forme, dal professionale al personale, e il modo in cui il fallimento, la vergogna e il non riuscire' plasmano le nostre vite, in base alla descrizione che la produzione ha diffuso riguardo il progetto.

Condivisione di fallimenti

L'attore condividerà con gli ascoltatori i propri fallimenti e in ogni episodio si intratterrà con un ospite, insieme al quale affronterà questo tema portando alla luce le varie esperienze personali. Tra gli ospiti confermati ci sono Ben Stiller, Bette Midler, Sarah Silverman, Gabor Maté e Stephen J. Dubner.

David Duchovny in una scena di X-Files: Voglio crederci

"Dal momento che sono da tempo un intenditore di fallimenti, ossessionato dagli errori che facciamo o che abbiamo paura di fare, mi piace riflettere su come quegli errori, uniti all'inutilità di cercare di evitarli, plasmano le nostre vite. Se il fallimento è qualcosa in cui tutti incorriamo così spesso, perché ne abbiamo così tanta paura? Lavorare con Lemonada per esplorare questa parte della natura umana è già un dono in sé e un metaesercizio per me nel fare qualcosa di nuovo, condurre un podcast, che francamente colma la mia paura del fallimento" ha dichiarato Duchovny.