David Boreanaz sostiene l'Italia in Quarantena ma sbaglia la bandiera

David Boreanaz ha pubblicato su Twitter un messaggio di sostegno all'Italia in quarantena ma ha confuso la bandiera italiana con quella ivoriana.

David Boreanaz, star di Bones e Buffy l'ammazzavampiri, ha deciso di sostenere l'Italia in un momento difficile come quello della quarantena legata all'emergenza Coronavirus. L'attore ha pubblicato un breve messaggio in italiano su Twitter con la frase simbolo di questo periodo 'Andrà tutto bene' . Boreanaz tuttavia ha confuso la bandiera italiana con il vessillo della Costa d'Avorio.

Andra’ Tutto Bene’...🇨🇮 — David Boreanaz (@David_Boreanaz) March 15, 2020

Gli utenti hanno simpaticamente fatto notare all'attore la svista; in effetti la bandiera ivoriana e quella nostrana sono simili. Anche la Costa d'Avorio ha un tricolore che comprende il verde e il bianco ma con l'arancione al posto del rosso, rispetto a quello italiano. Inoltre, nonostante il bianco sia collocato in entrambe nel mezzo, la posizione del verde è invertita.

Un piccolo errore che in ogni caso è passato in secondo piano rispetto al messaggio di vicinanza che la star tv ha riservato al popolo italiano in questo periodo complicato.

Non si tratta della prima star americana che in questi giorni ha espresso solidarietà all'Italia. Nei giorni scorsi da Hugh Grant a Katy Perry, molti divi hanno voluto far sentire il proprio sostegno. Tra i più "affettuosi" Chris Evans, che ha twittato:"Tutti questi video di italiani che suonano i loro strumenti durante la quarantena sono incredibili".