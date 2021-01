David Beckham: suo figlio debutta come modello su L'Uomo Vogue [FOTO]

Il figlio di David Beckham, Romeo, farà il suo debutto come modello sulla copertina di L'Uomo Vogue di Febbraio, mostrando alcuni scatti realizzati da fotografi famosi.

Il figlio del celebre David Beckham, Romeo Beckham, ha deciso di intraprendere la carriera di modello e lo comunica al mondo intero attraverso la rivista di Vogue: nella copertina di L'Uomo Vogue di Febbraio, infatti, farà il suo debutto il figlio dell'ex calciatore.

Il ragazzo ha posato per i famosi fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, indossando pantaloni e stivali Prada per la copertina. Secondo alcuni, Romeo avrebbe una forte somiglianza con suo padre, soprattutto in questi scatti mentre sfoggia la stessa capigliatura biondo platino che aveva il padre nei primi anni. Tuttavia, altri sostengono che Romeo assomigli di più alla madre.

Il servizio fotografico ha ricevuto molti elogi dalla sua famiglia. Il padre di Romeo, David, ha pubblicato la copertina della rivista sul suo feed Instagram e si è congratulato con suo figlio per il risultato. "Sono così orgoglioso di te @romeobeckham ❤️", ha scritto la star del calcio.

Romeo aveva già avuto qualche esperienza come modello a soli 10 anni, quando è diventato il volto della campagna stampa Primavera / Estate 2013 di Burberry. Ha continuato il suo lavoro con il marchio di moda britannico nel 2014, recitando in un film di quattro minuti per la prima campagna natalizia di Burberry all'età di 12 anni.