Peter Cushing torna in vita grazie all'Intelligenza Artificiale per un documentario su Hammer Films

Il documentario Hammer: Heroes, Legends and Monsters, in arrivo su Sky, riporterà sugli schermi Peter Cushing grazie all'Intelligenza Artificiale.

Peter Cushing ritornerà ancora una volta sugli schermi grazie alle nuove tecnologie: l'attore è stato infatti riportato in vita grazie all'Intelligenza Artificiale in occasione del documentario Hammer: Heroes, Legends and Monsters.

Il progetto debutterà sugli schermi americani di Sky tra due giorni ed è stato ideato per celebrare i 90 anni di Hammer Films.

Il ritorno di Peter Cushing

Il documentario, con la voce narrante di Charles Dance, racconterà quanto accaduto dai primi giorni di attività a Regent Street all'ascesa verso i successi tra le fila del cinema horror.

Cushing in uno dei film horror della sua carriera

Peter Cushing è morto nel 1994 e aveva interpretato il Dottor Van Helsing in cinque film di Dracula e il Barone Frankenstein in sei lungometraggi.

La sua presenza sugli schermi grazie all'Intelligenza Artificiale è stata descritta come "un omaggio speciale" nei confronti dell'attore.

Peter, nel 2016, era già stato "ricreato" grazie alla tecnologia in occasione del film Rogue One: A Star Wars Story, ma le sue scene sono state al centro di una battaglia legale per quanto riguarda l'uso della sua immagine.

Star Wars Rogue One: Disney citata in giudizio per aver ricreato Peter Cushing in CGI

L'uso delle nuove tecnologie

Ben Field, responsabile del documentario, ha assicurato di aver ottenuto tutti i permessi necessari e che il lavoro compiuto è legato all'importanza di Cushing per il mondo targato Hammer: "Essendo una figura centrale per il suo successo, la presenza di Cushing era cruciale nel raccontare la storia in modo autentico. Il suo lavoro, in particolare accanto a Christopher Lee, è stato essenziale nel delineare il brand e l'eredità di Hammer Films. Includerlo permette al progetto di onorare lo spirito e l'impatto che ha avuto sullo studio e sui suoi fan, creando una connessione tra il passato e questa nuova esplorazione".

Field ha ribadito che la tecnologia è stata usata non per manipolare o spettacolarizzare le immagini, ma come strumento per far avvicinare gli spettatori alla storia di Hammer Films in un modo coinvolgente e rispettoso.

Nel documentario Hammer: Heroes, Legends and Monsters appariranno anche altre icone del genere horror come Lee, Tim Burton, John Carpenter, Joe Dante e John Logan.