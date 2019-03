David 2019: Tim Burton vincitore del Premio alla Carriera!

Tim Burton riceverà il Premio alla Carriera - David for Cinematic Excellence 2019 nel corso della 64a edizione dei Premi David di Donatello. Lo annuncia Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, in accordo con il Consiglio Direttivo.

Il riconoscimento sarà consegnato mercoledì 27 marzo nell'ambito della cerimonia di premiazione, in diretta in prima serata su RAI 1 condotta da Carlo Conti. Il nuovo e atteso lungometraggio del cineasta statunitense, Dumbo, rivisitazione in chiave live-action dell'amato classico d'animazione Disney, sarà nelle sale italiane dal 28 marzo distribuito da The Walt Disney Company Italia.

"È un grandissimo onore per noi consegnare il Premio alla Carriera a Tim Burton - ha detto Piera Detassis - celebrando così la sua straordinaria energia creativa e il talento multiforme espresso in tanti capolavori come Edward mani di forbice, Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, per citarne solo alcuni. Burton è certamente uno dei grandi innovatori della storia del cinema e la sua opera è la visionaria prosecuzione di una grande tradizione culturale che parte da Edgar Allan Poe, attraversa l'espressionismo e il surrealismo, l'illustrazione e il fumetto, per arrivare fino all'arte digitale: il risultato è una sintesi personale di profonda poesia in cui emerge, con malinconica ironia, il racconto di figure e temi attualissimi, su tutti la paura dell'altro, e insieme l'empatia con il diverso, il 'mostro', la difficoltà e la necessità di trovare una conciliazione con gli esclusi e gli incompresi".