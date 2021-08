Dave Bautista: "Voglio girare un film con Jason Momoa in stile Arma Letale"

Dave Bautista e Jason Momoa hanno recitato insieme nella seconda stagione della serie See e la star di Guardiani della Galassia ha ora svelato che vorrebbe collaborare nuovamente con il collega, questa volta in una commedia.

L'interessante idea è stata condivisa su Twitter, scatenenado subito i commenti dei fan delle due star.

In un messaggio condiviso online, Dave Bautista ha scritto: "Butterò semplicemente questa idea nell'atmosfera e vedrò quello che accade. Ecco... Io e Jason Momoa in un film in stile Arma letale diretto da David Leitch. Ok! Questa è la mia idea, ora aspettiamo".

I due attori hanno già dimostrato in passato di avere un grande senso dell'umorismo e sarebbe quindi interessante vederli interagire in un progetto dalle caratteristiche così specifiche come quelle di un progetto come Arma Letale.

Bautista, recentemente, aveva inoltre raccontato che avrebbe sperato di avere maggior spazio nel Marvel Cinematic Universe con la parte di Drax, personaggio che ha un passato particolarmente interessante e che avrebbe voluto venisse approfondito in qualche modo. L'attore aveva sottolineato: "In modo egoistico, come interprete, mi avrebbe dato l'opportunità di dimostrare diversi lati di Drax, emotivamente e fisicamente perché, se lo notate, Drax sembra uno tosto, lo guardi e pensi sia terrificante, ma Drax subisce più di ogni altro personaggio della Marvel...". Dave ha aggiunto: "Le persone si sono innamorate di quel lato comico di Drax e ci si è addentrati in quell'aspetto, ma si è persa l'occasione di dargli maggior spazio e non penso sarà una chance che tornerà. Ma non vedo realmente l'ora di concludere il percorso di Guardiani della Galassia".