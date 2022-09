Dated and related, su Netflix in streaming da oggi

Dated and related, il nuovo reality show in cui si mischiano famiglia e appuntamenti galanti, sbarca su Netflix in streaming da oggi 2 settembre 2022.

Dated and related, il nuovo reality show in cui si mischiano famiglia e appuntamenti galanti, sbarca su Netflix in streaming da oggi 2 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Immagina di doverti occupare della vita sentimentale di tuo fratello o tua sorella, dal corteggiamento al modo in cui tratta la sua dolce metà, fino alle sue mosse distintive. In questo nuovo reality di appuntamenti, coppie di fratelli osserveranno da vicino le reciproche vite amorose, mentre in tandem cercheranno "la persona giusta". Avere accanto chi ti conosce meglio di chiunque altro dovrebbe aiutarti a navigare nel complesso mondo degli incontri, ma i fratelli si sosterranno e si daranno davvero una mano per trovare l'amore?

O invece romperanno le uova nel paniere e faranno notare ogni singolo errore? In entrambi i casi potrebbe essere imbarazzante, anzi un vero inferno! Dated & Related, la cui prima stagione è formata da 10 puntate ricche di colpi di scena, è condotto da Melinda Berry, già presentatrice di Too Hot to Handle e a sua volta "parente" di 14 fratelli.